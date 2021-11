In Innsbruck vermisster 15-Jähriger tot aufgefunden

Innsbruck – Seit dem 22. Oktober war ein 15-jähriger Jugendlicher aus der Wohnung seiner Großmutter in Innsbruck abgängig. Die Suche blieb erfolglos.

Am 17. November wurde nun eine männliche Leiche im Auffangbecken beim Innkraftwerk in Kirchbichl geborgen. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, konnte der Tote konnte zweifelsfrei als der 15-Jährige identifiziert werden.