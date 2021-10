69-Jährige im Rollstuhl in Ternitz aus brennendem Haus gerettet

Ternitz – In Pottschach, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), ist am Sonntagabend eine gehbehinderte 69-Jährige im Rollstuhl aus einem brennenden Haus gerettet worden. Die Frau blieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich unverletzt. Unmittelbar nachdem sie in Sicherheit gebracht worden war, stürzte der Dachstuhl ein.