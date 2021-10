Bericht: Britischer Soldat soll Frau in Kenia getötet haben

Nairobi/London – Ein britischer Soldat wird verdächtigt, vor knapp zehn Jahren eine junge Frau in Kenia getötet zu haben - nun wächst deswegen der Druck auf das Verteidigungsministerium in London. Der Armee wird vorgeworfen, die Tat im März 2012 vertuscht zu haben. Mehrere Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei kritisierten, Ressortchef Ben Wallace müsse mehr tun, um den Fall aufzuklären.

Zuvor hatte die Sunday Times berichtet, dass mehrere Soldaten, die zur Tatzeit in einem Hotel in der kenianischen Stadt Nanyuki anwesend gewesen seien, einen Kameraden des Mordes bezichtigten. Demnach habe er ihnen die Tat gestanden. Ein Soldat habe seine Vorgesetzten informiert, dies sei aber ohne Folgen geblieben, hieß es in der Sunday Times weiter. Der mutmaßliche Mörder selbst, den die Zeitung "Soldat X" nennt, wies die Vorwürfe zurück. Es handle sich um Mobbing.