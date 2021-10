Unwetter in Süditalien: Flüge wurden umgeleitet, ein Todesopfer

Catania – Süditalien ist am Montag von schweren Unwettern heimgesucht worden. Erdrutsche und Überschwemmungen gab es vor allem auf Sizilien. Die Schulen in Messina, Catania und Syrakus wurden geschlossen, Dutzende Flüge umgeleitet. In der Provinz Catania wurde ein Todesopfer gemeldet, eine Frau galt darüber hinaus als vermisst.