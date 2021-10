Alles paletti mit Spaghetti? Welche Nudelsorte zu welcher Sauce passt

Plus

Zwischen Zunge und Gaumen wird in Italien die Pasta vermessen. Ob Spaghetti mit Tomatensauce oder doch lieber mit Gorgonzola, ist nicht nur eine Geschmacksfrage. Denn von der Form der Nudel hängt ab, für welches Gericht sie sich am besten eignet – sie entscheidet nämlich, wie viel Sauce auf dem Weg in den Mund daran haften bleibt. Welche Sauce mit welcher Pasta harmoniert, lernen Sie in unserem kleinen Pasta-Einmaleins zum Weltnudeltag.