Deutsche Regierung hofft auf Umdenken von Kimmich in Impffrage

Joshua Kimmich ist aktuell in einer Impf-Debatte um seine Person gefangen.

München – Die Impfskepsis von Bayern Münchens Fußball-Star Joshua Kimmich ist zum Politikum geworden. Die deutsche Bundesregierung formulierte am Montag die Hoffnung, dass sich der deutsche Nationalspieler doch noch gegen das Coronavirus impfen lassen werde. Denn auch wenn alle Fragen berechtigt seien, gebe es zur Art und Wirkung der Impfstoffe oder möglichen Impffolgen „klare und überzeugende Antworten" nationaler und internationaler Experten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Kimmich hatte am Samstag bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe „ein paar Bedenken - gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht". Gleichzeitig schloss er eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei „sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse".