Leerstandserhebung: Stadt will 77.000 Wohnadressen bereinigen

Innsbruck – 131.591 Personen mit Haupt-, weitere 26.519 mit Nebenwohnsitz waren per 1. Oktober in Innsbruck gemeldet. Viele von ihnen können jedoch nur einer Adresse, nicht aber einer genauen Wohneinheit − etwa über eine Top-Nummer oder Stockwerksbezeichnung − zugeordnet werden. Daher arbeitet das städtische Referat für Gebäude- und Wohnungsregister an einer Bereinigung der Angaben. Seit April 2019 konnten bereits 23.647 von insgesamt 77.523 gemeldeten Wohnungen und Wohneinheiten korrekt zugeordnet bzw. bereinigt werden.