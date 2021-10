Ausbau der Straßenbahnlinie 6: Depaoli wirft Willi „Unwahrheit“ vor

Dass Pönalzahlungen doch nicht in den Ausbau der „Igler“ fließen, sorgt für Aufregung.

Innsbruck – Die Kritik an Bürgermeister Georg Willi (Grüne) rund um einen Ausbau der Straßenbahnlinie 6 reißt nicht ab. Wie berichtet, hatte Willi im April 2021 bei einer Sitzung des Stadtteilausschusses Igls in Aussicht gestellt, dass Pönalzahlungen der Firma Bombardier – wegen Lieferverzögerungen bei neuen Tramgarnituren – in den Ausbau der Linie 6 investiert werden könnten. Konkret ging und geht es um eine Verlängerung der „Igler“ ins Stadtzentrum sowie um die Einführung eines dauerhaften Stundentakts.