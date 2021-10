Das unbekannte Mädchen aus Agunt erzählt seine Geschichte

14 Millionen Leser hat das Autorenehepaar mit seinen Geschichten bereits gefesselt. Zu den bekanntesten Werken zählt die Reihe um die „Wanderhure“, die zum Teil auch verfilmt worden ist. Im Vorjahr waren Iny Klocke und Elmar Wohlrath eine Woche lang nach Osttirol eingeladen, um sich unter der Führung heimischer Begleiter mit der Umgebung und den historischen Schauplätzen aus der Römerzeit vertraut zu machen. Sie haben nicht nur Aguntum selbst, sondern etwa auch die antik-römische Stätte Iulium Carnicum südlich des Plöckenpasses sowie die Ruinen von Teurnia auf dem Gemeindegebiet des heutigen Lendorf in Oberkärnten besucht. Denn 50 bis 70 Prozent ihrer Geschichten basieren auf geschichtlichen Fakten, erklärte Wohlrath damals. „Der Roman ‚Das Mädchen von Agunt‘ ist geschrieben und wird im Juni 2022 bei Knaur erscheinen“, teilt das Ehepaar auf Anfrage mit.

Damit rückt wohl eine junge Frau in den Mittelpunkt des Interesses, über die nichts weiter bekannt ist, als dass sie einst in der Römerstadt Aguntum von größerer Bedeutung gewesen sein könnte. Einziger historischer Anhaltspunkt ist die Reliefdarstellung eines Mädchens, die im Jahr 1933 bei Grabungsarbeiten unweit der frühchristlichen Grabkapelle in Aguntum wiederentdeckt worden war. Das Objekt wurde direkt neben einem prismatischen Marmorblock mit der nicht veredelten, trapezförmigen Rückseite nach oben aufgefunden. Der 1,15 Meter hohe Reliefstein war wohl als Schwellstein wiederverwendet worden.