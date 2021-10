Prinz Andrew: Gericht ordnet Aussagen bis Mitte Juli 2022 an

London, New York – Im Verfahren gegen den britischen Prinzen Andrew (61) müssen alle Aussagen bis Mitte Juli 2022 abgeschlossen sein. Das ordnete Richter Lewis Kaplan in New York an. Es wird erwartet, dass sowohl der Sohn von Königin Elizabeth II. als auch die Klägerin Virginia Giuffre unter Eid aussagen werden. Die US-Amerikanerin wirft Andrew vor, sie vor gut 20 Jahren als Teenager sexuell missbraucht zu haben, und fordert Schadenersatz. Der Royal weist dies kategorisch zurück.