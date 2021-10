Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begannen mit Kranzniederlegungen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) auf dem Weg zur Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor in der Krypta.

Wien – Mit Kranzniederlegungen am Äußeren Burgtor haben am Dienstag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Als erster an der Reihe war Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der in Begleitung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) durch eine Ehrenformation der Garde am Heldenplatz empfangen wurde. Danach legte auch die Regierung nach ihrem Sonderministerrat einen Kranz nieder. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Feierlichkeiten auch heuer reduziert.