Mehr Fälle von sexuellem Missbrauch durch britische Polizisten

London – In Großbritannien sind zuletzt deutlich mehr Polizisten wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt worden. Zwischen 2018 und 2021 gab es 66 Disziplinarverfahren gegen Beamte und Mitarbeiter, wie die unabhängige Behörde Independent Office for Police Conduct (IOPC) am Dienstag mitteilte. Davon wurden allein 42 im vergangenen Jahr eingeleitet. 2016 gab es demnach zehn Verfahren.