❓ Rot-weiß-rotes Wissen gefragt
Bist du deppat!? Das große Österreich-Quiz zum Nationalfeiertag
Die Republik Österreich feiert am 26. Oktober … ja, was eigentlich? Mit ein bisschen Allgemeinwissen, Historie und Geografie begehen wir Österreichs höchsten Feiertag. Zeigt in unserem Quiz, wie gut ihr unser Land kennt.
26 Fragen zum 26. Oktober
Land der Berge, Land am Strome, ... wie gut wisst ihr eigentlich über Österreich Bescheid? Beweist es am heutigen Nationalfeiertag!
Frage 1 von 26:
Der Anfang vom Ende geschah schon 1914 – welches Ereignis löste die Julikrise aus, die zum Beginn des Ersten Weltkriegs führte?
❓ Noch mehr Quiz-Spaß gefällig?
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So ein Schmarrn! Wie gut kennt ihr die österreichische Küche?
❓ Tirol isch nit lei oans
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