Es tut weh, wenn die Kinder flügge werden

Der Abschied hat sich angebahnt. Schon in der Pubertät ist die Kuschelzeit vorbei. Hielt man gestern noch beim Einschlafen Händchen, so ist heute plötzlich jedes Bussi peinlich. Der Auszug der Kinder aus dem Elternhaus macht die Sache dann endgültig. In ihrem Buch „Mutterblues“ spricht die deutsche Journalistin Silke Burmester über die Trauer, die sie verspürt hat, als sie ihr Kind hat ziehen lassen, und spricht auch das Thema Wechseljahre an – noch ein Einschnitt im Leben, der die Trennung nicht leichter macht.