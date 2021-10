Last-Minute-Tor rettete Telfs die Tabellenführung in der Regionalliga

Innsbruck – Der Fußball lebt auch von Überraschungen, aber in der Schwazer Silberstadt Arena bestätigte sich am Dienstag ein Trend: Während die formstarken Hausherren mit dem 2:0-Erfolg in der tt.com Regionalliga Tirol den fünften Sieg in Folge feierten, blieben die unterlegenen Kufsteiner angesichts der vierten Niederlage in der Krise.