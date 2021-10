6:3-Heimsieg gegen Dornbirn: Haifischbecken bleibt eine Partyzone

2200 Fans bestätigten in der Tiwag-Arena, dass Eishockey "in" ist. Die Hausherren legten fulminant los, fanden durch Michael Huntebrinker (3.), Tim McGauley (5. Querlatte) und Zach Magwood (7.) Topchancen auf die Führung vor, die fiel dann aus heiterem Himmel auf der anderen Seite (0:1/13.). So gingen die Haie beim Live-Spiel (Puls 24) mit einem Rückstand in die erste Drittelpause.