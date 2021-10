Belohnung für nachhaltige Energie-Initiativen bei der e5-Gala

Schwaz, Innsbruck – Starker Auftritt der Schwazer Energiegemeinden auf der diesjährigen e5-Gala. Der e5-Neuling Jenbach konnte bereits beim Einstieg eine gute Wertung erzielen und erhielt das erste „e“. Hervorzuheben sind die sechs Schnellladestationen in Jenbach und die damit geschaffene Infrastruktur, um zukünftig mehr E-Auto-Besitzer vom Laden in der Marktgemeinde zu überzeugen.

Eben am Achensee besitzt bereits zwei „e“ und hat eine erfolgreiche Photovoltaik-Sammelbestellung initiiert und ein umfassendes Energieleitbild für die nächsten zehn Jahre erstellt. Somit konnte sich die Gemeinde um 10,2 Prozent gegenüber dem letzten Audit steigern. Aschau im Zillertal tat es ihnen gleich und konnte sich sogar auf drei „e’s“ verbessern, für ein Plus von 10,2 Prozent sorgten unter anderem die neue Geh- und Radwegbrücke über den Ziller, eine Photovoltaikanlage und ein Heizungstausch von Öl auf Pellets in der Volksschule sowie die 100-prozentige Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED. Bewertet werden die e5-Gemeinden ähnlich dem „Hauben-Prinzip“ bei Restaurants: Bei einer jährlichen internen Evaluierung werden die Gemeinden bewertet und mit einem bis zu fünf „e’s“ ausgezeichnet.