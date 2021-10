Innsbrucks knappes Budget – das Ende so mancher Träume

72 Millionen Euro sind für das kommende Jahr dort vorgesehen. Das Jahr darauf noch einmal etwas mehr. Allerdings: Dort sind die Investitionen in die städtische Infrastruktur (Schulen, Kindergärten oder Sozialbereich) für 2022 in Höhe von 53 Millionen Euro vorgesehen. Für große Projekte bleibt da nicht mehr viel übrig. Das wird sich wohl auf die Sanierung der Innbrücke, den Platz vor dem Haus der Musik, die Feuerwehr und eben den Bozner Platz begnügen. .

Das heißt dann aber wohl auch für viele Projekte, die in der Vergangenheit heftig diskutiert, aber nie finanziert wurden: zurück in die Schublade. Was Bürgermeister Georg Willi vor wenigen Tagen bei seiner Budgetvorstellung auf TT-Nachfrage indirekt bestätigte.