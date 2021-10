Gesundheitsprobleme: Assange bei Auslieferungsverfahren nicht dabei

London – Wikileaks-Gründer Julian Assange hat wegen Gesundheitsproblemen nicht am Auftakt des Berufungsverfahrens um seine mögliche Auslieferung in die USA teilgenommen. Der 50-Jährige bekomme eine höhere Dosis an Medikamenten und fühle sich nicht in der Lage, die Anhörung zu verfolgen, sagte sein Anwalt am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens vor dem Royal Courts of Justice in London. "Ich mache mir große Sorgen um Julians Gesundheit", meinte Assanges Verlobte Stella Moris.