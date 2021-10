Erste Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Landeck geplant

In der jüngsten Landecker Gemeinderatssitzung stand StR Johannes Schönherr „unter Strom“, als er über die geplante elektrische Service-Einrichtung berichtete: Noch heuer sollen drei Säulen in Betrieb gehen – am Innparkplatz, am Marktplatz und in der öffentlichen Schentengarage. Die Stadt werde die Rahmenbedingungen wie Stromanschluss und Betonsockel sicherstellen, für den Betrieb der Ladestationen stehe man in Verhandlung mit einem Tiroler Anbieter. Den Nutzern werde man eine Ladeleistung von 22 kWh zur Verfügung stellen, womit die Akkus nach einem einstündigen Einkauf für mindestens 100 Kilometer Reichweite geladen werden. Der Preis pro Kilowattstunde stehe derzeit noch nicht fest. In anderen Gemeinden des Bezirkes sind bereits öffentliche Ladestationen eingerichtet, etwa in Prutz, wo Nutzer gratis tanken können.