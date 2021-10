Eva Schlegel über NFTs: „Es herrscht eine Goldgräberstimmung“

In Ihrer aktuellen Ausstellung in Palermo zeigen Sie erstmals Augmented-Reality-Skulpturen. Gäbe es diese ohne die Corona-Pandemie?

Eva Schlegel: Die Ausstellung hätte es auf jeden Fall auch ohne die Pandemie gegeben. Vielleicht aber anders. Die Beschäftigung mit Augmented Reality haben vor allem die beiden Architekten in meinem Team, die Südtirolerin Valie Messini und Damjan Minovski angeregt, die sich selbst schon lange mit Virtual Reality beschäftigen. Der Sprung von meiner Beschäftigung mit Immaterialität und Überwindung der Schwerkraft hin zu Augmented Reality war für mich übrigens supereinfach. Dass es jetzt etwas gibt, das man am Handy sieht, das in der Umgebung schwebt, ist für mich eine tolle Erfahrung. Ebenso wie die Erfahrung, dass man das Kunstwerk überall aufschlagen kann. Ich hatte den QR-Code zuletzt auf der Art Basel mit, in meinem Hotelzimmer habe ich die zentrale Eiskugel, die man jetzt in Palermo sieht, einfach probeweise schweben lassen.