Verschwendung am Hotelbuffet: Wenn die Augen größer sind als der Magen

Innsbruck – Drängler, Stapler oder Asket – will man einen Menschen kennen lernen, schickt man ihn ans Hotelbuffet. Während die einen nur ein Hörnchen aufs Teller drapieren, eröffnen die anderen die Schlacht um Steak und Co. – Besteck statt Revolver im Halfter, Badeschlappen statt Sporen. „Viele überschätzen ihren Hunger. Selbst wer zuhause darauf achtet, kaum Lebensmittelreste übrig zu lassen, lädt unterwegs mehr auf, als er isst – was der Umwelt schadet“, erklärt Bettina Grün. Die Statistikerin der Wirtschaftsuniversität Wien hat mit australischen und slowenischen Kollegen das Verhalten an Hotelbuffets erforscht.