Kabarettistin Monika Gruber plant Bühnenabschied

Aktuell ist Gruber mit ihrem Bühnenprogramm "Ohne Worte" unterwegs und absolviert damit auch zahlreiche Auftritte in Österreich. Wenn das vorbei ist, will sie aber dennoch weiterarbeiten. So schreibe sie an einem Drehbuch für einen Film, in dem sie auch selbst mitspielen wolle, sagte sie dem Blatt.