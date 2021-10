Skistart im Grünen bei 20 Grad und Krimi-Hits: Das war „Tirol Live"

Darüber diskutierten bei „Tirol Live“ der Chef der Bergbahnen Kitzbühel, Anton Bodner und der grüne Klubobmann Gebi Mair. Am Resterkogel starten die Bergbahnen Kitzbühel bereits Ende Oktober in die Wintersaison ‒ mit einem weißen Schneeband im Grünen. Und der Föhn könnte dabei am Wochenende für Temperaturen um die 20 Grad sorgen. Der Schnee wird aus einem Schneedepot aufgetragen. Jedes Jahr kritisieren die Grünen das Vorgehen der Bergbahn.