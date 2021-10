16-Jährige in Innbruck sexuell belästigt und attackiert: Polizei vermutet Serientäter

Innsbruck – Sexuell attackiert, geschlagen und bespuckt: Ein 16-jähriges Mädchen wurde in der Nacht zum Samstag in der Innsbrucker Altstadt Opfer eines Gewalttäters, der mit drei Freunden unterwegs war. Der Angriff lässt jetzt bei den Beamten der Kriminalpolizei die Alarmglocken schrillen: „Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass derselbe Täter auch an den brutalen Angriffen auf zwei Männer beteiligt war“, sagt Ermittler Ernst Kranebitter. Zumal alle drei Straftaten innerhalb weniger Stunden in der Innenstadt begangen wurden. Und auch bei den Täterbeschreibungen gibt es Parallelen.