Nach Corona-Einbruch: Thailand fordert touristischen Neustart in der Region

Prayut setzte sich zudem für die Einrichtung eines Reisekorridors für die Länder der Region ein, wie die Zeitung "Bangkok Post" am Mittwoch berichtete. Der Vorschlag für eines ASEAN-Reisekorridors liegt schon seit vergangenem Jahr auf dem Tisch. Neben Thailand will auch Indonesien, dass der Plan so schnell wie möglich umgesetzt wird. Die ASEAN müsse Lehren aus der Pandemie ziehen, um in Zukunft widerstandsfähiger gegenüber derartigen Krisen zu sein, sagte Prayut weiter.