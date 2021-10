Wolf „118MATK“ vom Land Tirol offiziell zum Abschuss freigegeben

Die Abschussgenehmigung gilt für 60 Tage und in zehn Jagdteilgebieten in den Oberländer Gemeinden St. Sigmund, Oetz, Haiming, Silz, Stams und Rietz. "Wir haben höchsten Handlungsbedarf, um weitere ernste Schäden abzuwenden", wurde Geisler in der Aussendung zitiert. Ds Tier halte sich seit etwa vier Monaten in Tirol auf und werde für 53 gerissene und zwei verletzte Schafe verantwortlich gemacht.