Londoner Polizist wegen Vergewaltigung angeklagt

London – Ein Beamter der Londoner Polizei ist wegen Vergewaltigung festgenommen worden. Der 28-Jährige sei angeklagt worden, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt am Mittwoch mit. Das Verbrechen soll am Sonntagabend verübt worden sein, der Beamte sei nicht im Dienst gewesen. Er wurde suspendiert. Die Behörde zeigte sich äußerst besorgt.