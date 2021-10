Auto prallte auf A12 bei Kramsach gegen Lkw-Heck: Lenker eingeklemmt

Kramsach – Ein zweiter schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch im Unterland auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Innsbruck ereignet. Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 47-jähriger Pkw-Lenker bei Kramsach einem Lastwagen auf, der mit eingeschalteter Warnblinkanlage am Ende eines Staus stand. Das dürfte der Einheimische übersehen haben.