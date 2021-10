WWF prüft Abschussbescheid für Problemwolf

In zehn Jagdgebieten kann jetzt Jagd auf den Wolf gemacht werden. Der Bescheid wurde Mittwoch erlassen.

Innsbruck – Agrarreferent und Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler (ÖVP) hat gestern den Abschussbescheid für den Problemwolf „MATK118“ unterschrieben. „Wir haben höchsten Handlungsbedarf, um weitere ernste Schäden abzuwenden“, sagt Geisler. Das vom Land eingerichtete Fachkuratorium für die großen Beutegreifer hat die Entnahme empfohlen, in der Vorwoche wurden noch einmal Risse von Schafen nachgewiesen. 53 gehen auf sein Konto.

In zehn Jagdteilgebieten in St. Sigmund, Oetz, Haiming, Silz, Stams und Rietz wird der Problemwolf in den nächsten 60 Tagen von der ganzjährigen Schonzeit ausgenommen und kann von den Jagdausübungsberechtigten erlegt werden. Erstmals hat das Tier Ende Mai Schafe gerissen. Der wirtschaftliche Verlust für die Schafbauern wird mit 28.000 Euro beziffert. Sollten auf den betroffenen Almen im nächsten Jahr keine Schafe aufgetrieben werden, droht durch den nicht genützten Futterzuwachs ein Schaden von 600.000 Euro. Gelindere Maßnahmen wie eine Besenderung oder Vergrämung des Problemwolfs wurden von den Experten als aussichtslos eingestuft und stattdessen die Entnahme empfohlen.