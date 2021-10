TT-Leitartikel zur Lage in Spitälern: Trügerische Ruhe

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr, am 28. Oktober 2020, lag die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 214, pro Tag wurden damals mehr als 3400 Neuinfektionen gemeldet. Die Regierung verhängte in der Folge ab November einen so genannten „Lockdown light“, der am 16. November nahtlos in einen harten Lockdown überging. Gleichzeitig reagierten die Nachbarstaaten und erklärten Österreich zum Risikogebiet, Deutschland sperrte gar die Grenzen zu Tirol.