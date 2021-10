Abfall in der Baubranche: Verwenden statt verschwenden

Innsbruck – Stück für Stück wird das alte Gebäude der Raiffeisenbank in Innsbruck abgetragen. Türen und Spanplatten, Kupfer und Stahl. Schreibtische und Kabel. Was nicht mehr gebraucht wird, soll weiter verwertet „und in den Kreislauf zurückgeführt werden“. Denn zwei Drittel des Abfalls in Österreich kommen aus der Baubranche, sagt Anett Brandl von der Energie Tirol gestern bei einem Vortrag im Rahmen der „Circular Design Week“– einer Kooperation von Standortagentur Tirol und der Plattform Klima, Energie und Kreislaufwirtschaft – die sich diesen Themen widmet. Lediglich ein Drittel des Abfalls werde weiterverwendet. „Dabei handelt es sich hauptsächlich um Beton und Stahl“, erklärt die Expertin. Holz lande hingegen nur allzu oft einfach auf dem Müll oder werde thermisch verarbeitet. Auf der anderen Seite aber warte man gerade aktuell lange auf den Rohstoff. Holz wurde während der Pandemie mitunter knapp. „Generell fließt der größte Anteil an verbrauchten Ressourcen in unsere gebaute Umwelt“, so Brandl.