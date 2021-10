Wahlen werden in Ehrwald eine Umwälzung bringen

Ehrwald – In der zweitgrößten Außerferner Gemeinde hat es in den letzten Wochen viele diskrete Treffen gegeben. Da huschte so mancher und manche noch inkognito und unentschlossen bei einer Türe hinein, um sich nach weitreichenden Gesprächen für die totale Öffentlichkeit entschieden zu haben. Ehrwald könnte in Tirol eine Vorzeigegemeinde für gelebte Demokratie abgeben. Zumindest ist die Auswahl für die Bevölkerung bei der kommenden Gemeinderatswahl im Februar so groß wie noch nie. Bis dato stehen vier Listen und drei Bürgermeisterkandidaten in den Startlöchern.