Ischgl kämpft zum Winterstart um die Post

Ischgl – Ab 25. November geht in Ischgl wieder die Post ab – zum Start der Wintersaison fehlt aber nach wie vor ein Postamt. In der Paznauner Tourismusgemeinde hat die Post AG in diesem Sommer endgültig ihre Tore geschlossen – Ersatz gibt es trotz monatelanger Bemühungen bisher keinen, wie Bürgermeister Werner Kurz gestern informierte. Vor knapp einem Jahr hatte die Post angekündigt, der Gemeinde endgültig den Rücken zu kehren. Und eigentlich sollte es einen nahtlosen Übergang mit einem Postpartner geben. Geglückt ist das nicht.