Herbert Dutzler in „Tirol Live“: Ein Spätzünder auf der Erfolgsspur

Innsbruck – Im Rahmen des Krimifests Tirol las der oberösterreichische Schriftsteller Herbert Dutzler gestern Abend in der Bücherei Axams. Wenige Stunden davor stellte er sich in Innsbruck im „Tirol Live“-Studio den Fragen von Anita Heubacher.

Mit seinen Romanen um den Altausseer Dorfpolizisten Gasperlmaier hat sich Dutzler seit 2011 in die erste Reihe der heimischen Krimiautoren geschrieben. Gasperlmaiers neunter Fall „Letzter Knödel“ ist gerade erschienen. Diesmal ist es der Mord an einer Köchin, der im beschaulichen Altaussee für Unruhe sorgt. Dass er den malerischen Ort als Schauplatz seiner Kriminalromane ausgewählt hat, habe ganz profane Gründe, erzählt Dutzler. „Das Zusammenprallen von Idylle und Verbrechen ergibt dramatisch und dramaturgisch Sinn.“ Er habe aber vor allem nach einem Ort gesucht, der sich vom heimischen Schwanenstadt aus leicht erreichen lässt, um vor Ort recherchieren zu können. „Außerdem war vor dem ersten Krimi nicht absehbar, ob auch tatsächlich etwas daraus wird. Daher habe ich einen Schauplatz ausgewählt, an dem man sich auch gerne aufhält“, so der literarische „Spätzünder“.