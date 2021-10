Die Olympia-Helden von 1976: „Tirol Live“ mit Klammer, Russi und Plank

Anlässlich der Kino-Premiere des Films „Klammer – Chasing the Line“ ließen die Medaillengewinner der Olympiaabfahrt 1976 in Innsbruck, Franz Klammer (Gold), Bernhard Russi (Silber) und Herbert Plank (Bronze), in „Tirol Live Spezial“ die Ereignisse von vor 45 Jahren Revue passieren.