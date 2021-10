Tiroler Forscher kamen Neurofibromin-Gen auf die Spur

Innsbruck – Forscher der Medizinischen Universität Innsbruck haben offenbar wichtige Erkenntnisse im Kampf gegen die Erbkrankheit Neurofibromatose gewonnen. Zusammen mit Wissenschaftern der Stockholm University ist es gelungen, erstmals die Molekularstruktur von Neurofibromin in hoher Auflösung zu entschlüsseln, teilte die MedUni am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Für die Strukturaufklärung hatten die Wissenschafter eine Technik benutzt, die in den vergangenen Jahren eine Revolution in der Strukturbiologie ausgelöst habe: Die cryoEM-Methode. Veränderungen in dem wichtigen Tumorsuppressor-Protein Neurofibromin durch Mutationen im NF1 Gen seien ursächlich für die autosomal dominant vererbbare monogenetische Erkrankung Neurofibromatose Typ 1. "Patientinnen und Patienten, die an Neurofibromatose erkrankt sind, leiden an verschiedensten Symptomen, oft hervorgerufen von gutartigen oder bösartigen Tumoren der Haut und des Nervensystems, die schon im Kleinkindesalter auftreten können", erklärte Strukturbiologe Bernhard Rupp, der am Institut für Genetische Epidemiologie forscht und mit seinem früheren Mitarbeiter Andreas Naschberger federführend an den nun gewonnenen Erkenntnissen beteiligt war.