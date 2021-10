Auf ein „Hai-Light“ folgt das nächste: HCI surft die Erfolgswelle

Was den Zusammenhalt beim HC Innsbruck betrifft, betont Clemens Paulweber: „So etwas hab’ ich hier noch nie erlebt.“ Die Haie schweben nach vier Siegen in Serie aktuell auf Wolke sieben.

Innsbruck – Nach jedem Spieltag kürt die ICE Hockey League den „Top-Performer“ der Runde: Und die Überraschung darüber, dass nach vier Siegen in Folge und dem spektakulären 6:3-Derbysieg über Dornbirn ein Hai ausgezeichnet wurde, hielt sich in Grenzen: Nach einigen vergebenen Chancen in den Matches zuvor schnürte Lukas Bär gegen die Bulldogs einen Doppelpack. Was auch von der Liga gewürdigt wurde ...