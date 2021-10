Dwamena kann am Tag nach Zusammenbruch „schon wieder lachen"

Linz – Fußball-Stürmer Raphael Dwamena ist einen Tag nach seinem Zusammenbruch auf einem schnellen Weg der Besserung. Der 26-Jährige darf das Krankenhaus wahrscheinlich schon am Donnerstag wieder verlassen, gab sein Club Blau-Weiß Linz bekannt. "Raphael geht es soweit gut, davon konnte ich mich heute selbst bei ihm im Krankenhaus überzeugen und er kann auch schon wieder lachen", erklärte BW-Sportdirektor Tino Wawra in einer Club-Aussendung.

Dwamena - der seit 2020 mit einem implantierten Defibrillator spielt - war am Mittwoch beim kurz darauf abgebrochenen Cup-Achtelfinale gegen Hartberg in der 20. Minute am Spielfeldrand zusammengebrochen. Laut Angaben der Linzer sei er während des Notfalls stets bei Bewusstsein gewesen. "Die Aussage der Ärzte war jene, dass er aufgrund seines eingesetzten Defibrillators nie in akuter Lebensgefahr war. Sein 'Defi' hat insgesamt vier Mal regulierend eingegriffen", so Wawra.