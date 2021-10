Tunnelanstich in der Sillschlucht als Symbol für Mobilität

Das Nordportal des Brennerbasistunnels befindet sich am Fuß des Viller Bergs in Innsbruck. Gestern erfolgte der Tunnelanstich.

Das Nordportal ist die Ein- und Ausfahrt zur längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt. Bereits im Dezember 2018 wurde das BBT-Südportal nahe Franzensfeste durchschlagen. Während dort nach Inbetriebnahme auch Güterzüge durchfahren, verkehren am Nordportal hauptsächlich Personenzüge, weil der Güterverkehr die Umfahrung Innsbruck nutzen kann. Im Anschluss an die Portale in Nord- und Südtirol verläuft der BBT auf der 55 km langen Strecke zwischen Innsbruck und Franzensfeste für den Eisenbahnverkehr in zwei eingleisigen Tunnelröhren.