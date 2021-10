Tiroler Wissenschafter erforschen Schlüssel zu Erbkrankheit

Innsbruck – Tiroler Forscher haben durch eine revolutionäre Technik neue Erkenntnisse für den Kampf gegen Neurofibromatose gewonnen. In Österreich leiden ca. 4000 Menschen an der Erbkrankheit, die bei Kindern zu Tumorbildung an den Nerven führen kann. Bernhard Rupp von der MedUni Innsbruck und sein früherer Kollege Andreas Naschberger, der jetzt an der Stockholm University forscht, konnten erstmals die Molekularstruktur von Neurofibrom in hoher Auflösung entschlüsseln. Die Studie wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.