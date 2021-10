Der Notarzt startet im November im Pustertal

Außervillgraten – Nach den Problemen in der Notarztversorgung des Osttiroler Pustertales dürfte ab 1. November wieder Versorgungssicherheit einkehren. Derzeit muss für jeden Notfall noch das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) von Lienz aus bis in die Seitentäler des Pustertales ausrücken. Gerade in den Nachtstunden kann die Anfahrt dauern, erst recht, wenn das NEF gerade bei einem anderen Einsatz gebunden ist.