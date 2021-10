Tiroler Handel erholt sich langsam von der Krise

In den ersten acht Monaten erwirtschaftete dieser ein nominelles Umsatzplus von 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber 2019. Das sei auf den ersten Blick zwar erfreulich, sagt Unterberger. Doch der Teufel stecke im Detail: Während der Online-Handel nämlich hohe Umsatzzuwächse verbucht, muss der Sport- und Spiel- (-29 %), aber auch der Modehandel (-17 %) Umsatzrückgänge hinnehmen. Das hänge mit den fehlenden Touristen zusammen. Deren Abwesenheit führte dazu, dass die Entwicklung im ersten Halbjahr in Tirol sowohl im Handel insgesamt als auch im Einzelhandel schwächer als in den anderen Bundesländern war.