Vorwurf der Mauschelei bei Vergabe im Außerfern

Reutte – Nach der Aufzählung der vielen Vorzüge der vertieften Zusammenarbeit der vier Außerferner Planungsverbände kommt von Regina Karlen das große Aber. Die Außerferner Bürgermeister würden sich in eigener Sache nicht an grundsätzliche Spielregeln halten und hätten zwei mit Steuergeld finanzierte Stellen einfach unter der Hand vergeben. „Wo war die Ausschreibung?“, fragt die Außerferner Bezirkssprecherin der Grünen. Was sie meint, ist die Stelle des Koordinators der Planungsverbände.