Schwaz will Schulsozialarbeit an Pflichtschulen etablieren

Schwaz – Der Ärger war BM Hans Lintner (ÖVP) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schwaz deutlich anzusehen. Er konnte nämlich die Kritik rund um das Thema Schulärzte, Betreuungslehrer und Sozialarbeit in Pflichtschulen nicht verstehen. Es gab einen Antrag vom freien Mandatar Albert Polletta, der künftig für die NEOS in Schwaz antritt. Darin forderte Polletta mehr budgetäre Mittel und den Ausbau der Strukturen.