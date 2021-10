Globale Katastrophe wird real: Radikal gegen den Klima-Crash

Der Weltklimagipfel in Schottland wird auch von Protesten flankiert. Aktivisten der „Ocean Rebellion“ haben sich im Vorfeld als Premierminister Boris Johnson maskiert und in der Nähe des Veranstaltungsortes ein Segelboot in Brand gesetzt. Auf dem Schild war zu lesen: „Die Zukunft eurer Kinder“. Symbolisch wurden auch Bündel von Geldscheinen verbrannt. Die Szene repräsentiert, was die Protestierenden in Großbritannien der Regierung vorwerfen: einen kompletten Mangel an Zielsetzungen im Klimakampf.