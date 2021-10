Sauna wird trotz Mehrkosten in Schwaz wieder aufgebaut

Schwaz – Wenn es um ihre heißgeliebte Sauna geht, dann verstehen viele Schwazer keinen Spaß. Vor gut einem Jahr hat ein Brand die gesamte Anlage in Schutt und Asche gelegt. Danach folgte ein langes Zittern für die Sauna-Gänger, ob die Stadt als Eigentümer einen Wiederaufbau finanziert oder nicht. Die Wogen gingen hoch, die Debatten dauerten an und die Evaluierung nahm einige Zeit in Anspruch. Bis im Februar der Beschluss im Gemeinderat für den Wiederaufbau gefällt wurde.