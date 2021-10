Gerichtspsychiater Haller für Waffenverbot bei Stalkern

Innsbruck – Als „interessanten Blick in eine sehr schwierige Beziehung“ bezeichnete gestern am Landesgericht Staatsanwalt Hansjörg Mayr einen Stalkingprozess gegen einen 46-jährigen Tiroler. Über Jahre stand er mit einer Frau in einer eher turbulenten Liebesbeziehung – bis diese nur mehr an Freundschaft dachte.