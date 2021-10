TT-Leitartikel zur Corona-Politik: Verantwortungslos

Der damalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz inszenierte sich in zig Pressekonferenzen als Krisenmanager. Eine Zeit lang profitierte er davon. Dann wurde aus der Linie ein Zickzack. Vom Alarmismus ging es zum „Licht am Ende des Tunnels“, von dort zur Warnung, von der zur Erklärung, gesundheitlich sei die Sache überstanden. Parteifreunde wurden der Pandemiemüdigkeit ebenfalls gewahr, so auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer.