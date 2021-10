Gibt es Grenzen beim Testament?

Grundsätzlich können Sie – innerhalb der Schranken des Pflichtteilsrechts – selbst entscheiden, wem Sie Ihr Vermögen vererben wollen. Das Pflichtteilsrecht ordnet an, dass bestimmte nahe Angehörige jedenfalls einen Teil des Wertes Ihres Vermögens – eine Quote ihres gesetzlichen Erbteils – erhalten sollen.

Der Pflichtteil ist in Geld zu leisten, kann aber auch in Form einer anderen Zuwendung erfüllt werden. Sie haben es in der Hand, wie und vor allem wann Sie den Pflichtteil abdecken wollen. Alles, was Ihre Pflichtteilsberechtigten zu Lebzeiten oder von Todes wegen von Ihnen erhalten haben, ist grundsätzlich auf deren Pflichtteil anzurechnen. Die andere Seite der Medaille ist, dass Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte zeitlich unbegrenzt (!) der Verlassenschaft hinzugerechnet werden könnten. Das kann spannende Fragen mit großer finanzieller Tragweite aufwerfen.